В России полностью вакцинированы более 7,5 млн. граждан, сказала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова

Всего же хотя бы одну дозу препарата получили уже больше 12 млн.

Выступая на Совете законодателей Голикова объявила, что уровень тестирования на коронавирус в России «выше нормативного», хотя некоторые регионы по этим показателям пока отстают.

Новые мутации инфекции обнаружены в 54 субъектах Федерации. Речь идет о т.н. британской и южноафриканской версии вируса.

Тем временем спикер нижней палаты Вячеслав Володин, как передает агентство РИА Новости, не исключил, что сам коронавирус может быть следствием экспериментов в американских лабораториях.