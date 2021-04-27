В Кремле не получали новых предложений по поводу встречи российского и украинского президентов

Там сказали агентству «Интерфакс», что пока никакой конкретной информации у них нет. Между тем в Киеве сегодня объявили, что уже работают над местом и датой возможных переговоров. Хотя они до сих пор не определены.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где происходит конфликт». Российский лидер в ответ сказал, что готов принять украинского коллегу в Москве. Зеленский дал поручение начать подготовку встречи. Где именно она будет, считает украинский президент, — это уже детали.