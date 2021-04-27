МВД обнаружило нарушение санитарных норм в роликах деятелей культуры перед акцией в поддержку Алексея Навального

В материалах т.н. «санитарного дела», по которому проходит Любовь Соболь, содержатся рапорты, которые составили в отношении артистов Александры Бортич, Ивана Вырыпаева, Ирины Вилковой, писателя Дмитрия Глуховского и других известных людей, сказал адвокат Соболь. Он добавил, что расследование «санитарного дела» завершено, а материалы в отношении Соболь выделили в отдельное производство.

В ближайшие две недели соратница одного из главных критиков Кремля должна будет приходить каждый день в Следственный комитет на ознакомление с делом.

