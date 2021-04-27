Московская полиция не стала составлять протокол в отношении корреспондента «Эха» Олега Овчаренко

Его вызывали вечером в ОВД Теплый стан, но отпустили спустя несколько минут. Ранее сообщалось, что журналиста хотели привлечь к ответственности по обвинению в участии в несогласованной акции. Это связано с тем, что он освещал митинг в поддержку Алексея Навального в минувшую среду. Эхо Москвы представило доказательства, что корреспондент был командирован главным редактором на освещение событий.

Сообщается, что помимо Овчаренко, полиция приходила еще к ряду журналистов, которые освещали акцию 21 апреля.

