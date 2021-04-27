Известный грузинский и советский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался в Тбилиси на 86-ом году жизни

Как пишет местная пресса, в прошлом году он переболел коронавирусом, а потом на протяжении двух месяцев проходил лечение. Всесоюзную известность артисту принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Депутаты грузинского парламента почтили память Кавсадзе сегодня минутой молчания.
2021-04-27T20:32:01+03:00
2021-04-27T20:32:01+03:00
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20:32, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…