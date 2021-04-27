Известный грузинский и советский актер театра и кино Кахи Кавсадзе скончался в Тбилиси на 86-ом году жизни

Как пишет местная пресса, в прошлом году он переболел коронавирусом, а потом на протяжении двух месяцев проходил лечение. Всесоюзную известность артисту принесла роль Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни». Депутаты грузинского парламента почтили память Кавсадзе сегодня минутой молчания.