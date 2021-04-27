Украина предлагает создать новый формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе

Президент Владимир Зеленский в то же время пояснил, что не выступает за прекращение минских соглашений. Но некоторые пункты, по его словам, нуждаются в обновлении. Новый формат переговоров, по мнению президента, может включать помимо членов нормандской четверки другие страны, которые хотят помочь Украине в прекращении войны.
2021-04-27T20:31:39+03:00
2021-04-27T20:31:39+03:00
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20:31, 27 апреля 2021
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