Украина предлагает создать новый формат переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе

Президент Владимир Зеленский в то же время пояснил, что не выступает за прекращение минских соглашений. Но некоторые пункты, по его словам, нуждаются в обновлении. Новый формат переговоров, по мнению президента, может включать помимо членов нормандской четверки другие страны, которые хотят помочь Украине в прекращении войны.