Конституционный суд России разрешил изымать единственное жилье должников. Но при определенных условиях

Как следует из определения инстанции, должника нельзя оставить без жилища, причем площадью не меньше, чем предоставляется по социальному найму, или выселить в другое поселение, если он сам на это не согласен. В постановлении КС также отмечается, что нельзя взыскивать с должника единственное жилье, если его площадь отвечает требованиям разумной достаточности.
2021-04-27T20:31:23+03:00
2021-04-27T20:31:23+03:00
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20:31, 27 апреля 2021
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