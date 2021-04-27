Американский журнал Time впервые представил список 100 наиболее влиятельных компаний

Туда вошли ведущие социальные сети, технологические корпорации, фармацевтические гиганты, видеосервисы. В числе наиболее влиятельных оказались в том числе Facebook и Twitter, видеосервис TikTok. Корпорации Apple, Google, Microsoft и Amazon.
2021-04-27T20:03:26+03:00
2021-04-27T20:03:26+03:00
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20:03, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…