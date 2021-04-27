Сотрудник московского штаба Навального потребовал возбудить дело против полицейских, избивших его во время обыска

Сотрудник московского штаба Навального Александр Шепелев потребовал возбудить дело против полицейских, избивших его во время обыска. Он подал заявление в Следственный комитет, пишет интернет-издание The Insider.

Обыск прошел в минувшую среду. По словам Шепелева, силовики били его, когда требовали пароль от социальных сетей. У Шепелева есть заключение из травмпункта, в котором говорится, что у него диагностировали подкожные кровоизлияния и ушибы. На следующий день на активиста составили протокол о неповиновении полицейским.