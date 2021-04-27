Навальный подал в суд на администрацию СИЗО «Матросская тишина» из-за признания его склонным к побегу

Там он находился до этапирования в колонию. Об этом сообщает Интерфакс.
Как ранее заявляла защита, постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению оппозиционера.
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Там он находился до этапирования в колонию. Об этом сообщает Интерфакс.
Как ранее заявляла защита, постановка его на учет как склонного к побегу может помешать условно-досрочному освобождению оппозиционера.
Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…