Корреспондента «Эха Москвы» Олега Овчаренко отпустили из ОВД

Протокола в отношении журналиста составлять не стали, сообщил он сам «Эху»

Сегодня утром в квартиру, где он зарегистрирован приходила полиция. Корреспондента, по словам полицейских, подозревали в участии в несогласованной акции. В редакции подчеркнули, что журналист работал, имея при себе необходимые документы и опознавательные знаки.

В полиции требовали доказать, что Овчаренко действительно работал на московской акции 21 апреля как представитель СМИ. В итоге сотрудники сообщили, что претензий к журналисту не имеют.

Помимо Овчаренко, полиция приходила еще к ряду журналистов, которые освещали акцию 21 апреля.