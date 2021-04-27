Загруженность автомобильных дорог Москвы этим вечером достигла 9 баллов по десятибалльной шкале

Специалисты считают причиной всему непогоду. На протяжении всего дня местами в столице идет дождь и снег. Движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, бульварам и местами на Третьем транспортном кольце, на МКАДе. Медленно движется поток машин в центре города.

В центре Москвы перекроют несколько улиц из-за подготовки к параду Победы. Об этом сообщила сотрудник информационного центра Транспортного комплекса столицы Лада Гамидова. Помимо прочего, пассажиры не смогут выйти в город на нескольких центральных станциях метро.