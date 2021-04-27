Российский еврейский конгресс потребовал найти напавших на здание синагоги в Москве

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, но известно о нем стало только сейчас. По словам представителей конгресса, неизвестные подожгли здание еврейской общины в районе Перово, нанесли на него оскорбительную надпись и нацистскую свастику.

Это случилось в ночь на 20 апреля, день рождения Гитлера.

Пожаром было частично уничтожено крыльцо главного входа. Никто не пострадал, материальный ущерб, по предварительным оценкам, составил около 100 тысяч рублей. В полиции, по словам представителей общины, подали заявление, но ни о каких дальнейших следственных действиях неизвестно.

