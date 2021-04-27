Сотрудники ОВД «Раменки» взяли с писателя и ведущего «Эха» Дмитрия Быкова объяснения по поводу акции 21 апреля

По словам его адвоката, Быкову вменяют статью об участии в несогласованной акции. Сам писатель сказал силовикам, что 21 апреля гулял по городу, а не протестовал.
2021-04-27T19:03:27+03:00
2021-04-27T19:03:27+03:00
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19:03, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…