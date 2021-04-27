Корреспондент «Радио Свобода» Антон Сергиенко рассказал, что полицейские приходили к нему домой

По его словам, в ОВД ему два часа задавали вопросы. На своей странице в Facebook он написал, что у него проверили редакционное задание, а позже отпустили.

Тем временем корреспондента интернет-издания «Медуза» Кристину Сафонову вызвали завтра в отдел полиции. Силовиков интересует, участвовала ли она в митинге 21 апреля. Также они потребовали копии документов, которые подтверждают ее журналистский статус. От нее хотят получить объяснения. До этого в квартиру к ней хотел попасть участковый.

Российские власти ранее признали «Медузу» и «Радио Свобода» иностранными агентами