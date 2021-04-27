В эти минуты в московском отделе полиции «Теплый стан» должны составлять протокол в отношении корреспондента «Эха» Олега Овчаренко. Сегодня его вызвали по подозрению в участии в несогласованной акции. Овчаренко освещал митинг в поддержку Алексея Навального, который прошел в Москве 21 апреля. Он вины не признает.

В редакции «Эха» напомнили, что журналист имел при себе необходимые документы и отличительные знаки. Всего, по состоянию на вечер вторника, известно, что полицейские приходили или доставили в отделы пятерых журналистов, освещавших акцию.