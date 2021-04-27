Суд 28 апреля рассмотрит апелляционную жалобу журналистки DOXA Гутниковой на избрание ей меры пресечения – адвокат

По словам адвоката, на заседании защита будет добиваться смягчения ей меры пресечения. Об этом Дмитрий Захватов рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы написали подробную жалобу о том, почему это дело не должно было быть возбуждено. В части меры пресечения, те ограничения, которые были назначены, являются по сути домашним арестом. Под видом запрета определенных действий фактически установлен домашний арест. Так же будет передано большое количество поручительств за Аллу. Будем говорить о нарушении закона в части того, что никаких оснований для избрания меры пресечения в отношении Гутниковой нет», — сказал адвокат.

Данное дело, по мнению Д.Захватова, представляет собой «яркую иллюстрацию произвола за последнее время».

Адвокат считает, что те высказывания, которые молодые люди произносили на известном видеоролике, «является правом на свободу выражения мнения».

«Та экспертиза, которая положена в основу обвинения, которое выкручивает их высказывания в другую сторону и представляет их в том ключе, в котором они совершенно не подразумевали, является недопустимым доказательством. Ни один из тех молодых людей, который был допрошен в рамках производства по данному уголовному делу не знает этих фигурантов дела. И самого ролика эти свидетели не видели. И, следовательно, утверждать, что кто бы то ни было, кого бы то ни было вовлекал в какую-то противоправную деятельность, это совершенно абсурдно», — отметил он.

Д.Захватов добавил, что если защита не сможет добиться плана максимум, то планирует обратиться в вышестоящие инстанции.

14 апреля силовики пришли с обысками в редакцию DOXA, а также домой к редакторам Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич, позже к Алле Гутниковой. После обыска Арамяна, Гутникову и Тышкевич отвезли на допрос в Следственный комитет.

Дело было возбуждено из-за видео в поддержку студентов, которое издание удалило по требованию Роскомнадзора. Речь идет об опубликованном в день митингов за Алексея Навального 23 января видеообращении с призывом к школьникам и студентам не бояться угрозы отчисления за участие в митингах.

Обвинения предъявлены по ч.2 ст. 151 УК РФ по поводу того, что граждане группой лиц осуществили вовлечение несовершеннолетних в противоправные действия, зная про имеющуюся угрозу жизни в отношении этих несовершеннолетних.