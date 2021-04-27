В «Мемориале» возмущены арестом правозащитника Давидиса за организацию митинга в поддержку Навального

В правозащитном центре «Мемориал»* возмущены решением суда об аресте на 10 суток правозащитника Сергея Давидиса, которого посчитали организатором несогласованного митинга в поддержку политика Алексея Навального 21 апреля. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель совета «Мемориала» Александр Черкасов.

«Реакция наша возмущенная. С самого начала, когда Сергея задержали, и до момента, когда Сергею вынесли эти 10 суток. За что? За ретвит Волкова с сообщением о митинге 21 апреля в поддержку Алексея Навального. То, что существуют законы, которые за такое отправляют в каталажку – это ненормально. Конституция гарантирует право граждан на свободу собраний», — отметил он.

По мнению А.Черкасова, «сама процедура согласования была превращена в процедуру запрета того, что хотят запретить». «Сергей – один из нескольких человек, которых преследуют за ретвит, указывая, что они и есть организаторы. Ну, какие они организаторы? Они не организаторы. Но по нашим современным законам им можно впоследствии определить эти самые сутки ареста», — уточнил он.

В «Мемориале» уверены, что задержание, арест и всяческие претензии к Давидису не имеют правовых оснований. «Огромная работа была проведена оперативником Центра «Э», который, не отрываясь от кресла, нашел этот твит, составил рапорт, передал в полицию, и полиция Сергея задержала. Это исполнение людьми в форме и в штатском каких-то инструкций, которые, может, и имеют внешнюю форму закона, но к праву не имеют никакого отношения. К кому приходят? К историку Тамаре Эйдельман, к политику Леониду Гозману, к поэту Дмитрию Быкову, вот правозащитник Сергей Давидис. Ощущение такое, что их преследуют для того, чтобы запугать остальных. Это политика в самом дурном смысле этого слова: политика страха, политика террора», — заключил А.Черкасов.

*— Власти РФ считают иноагентом