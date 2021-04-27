Украинская сторона начала подготовку к встрече президента Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным

Украинская сторона начала подготовку к встрече президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Прорабатываются дата и место встречи, подтвердили в Киеве. Накануне Зеленский обратился к российскому лидеру с предложением провести встречу в любом по его выбору месте. Ранее украинский президент предлагал провести переговоры в зоне конфликта в Донбассе. В Кремле предлагали встречу в Москве.
2021-04-27T18:33:01+03:00
2021-04-27T18:55:01+03:00
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18:33, 27 апреля 2021
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