Украинская сторона начала подготовку к встрече президента Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным

Украинская сторона начала подготовку к встрече президента Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. Прорабатываются дата и место встречи, подтвердили в Киеве. Накануне Зеленский обратился к российскому лидеру с предложением провести встречу в любом по его выбору месте. Ранее украинский президент предлагал провести переговоры в зоне конфликта в Донбассе. В Кремле предлагали встречу в Москве.