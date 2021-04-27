Пресс-служба ГД просит СМИ удалить фамилию Володина из статей про центр суррогатного материнства

Пресс-служба Госдумы рассылает в СМИ сообщения с просьбой удалить фамилию спикера Вячеслава Володина из статей про центр суррогатного материнства. О получении таких писем говорят в интернет-изданиях «Открытые медиа» и екатеринбургском It’s my city.

В письме пресс-служба сообщает, что издание news.ru, ставшее первоисточником новости, удалило информацию о председателе Госдумы, поскольку та не соответствует действительности. Ранее фигурант дела о центре суррогатного материнства Владислав Мельников сказал в суде, что к нему за помощью обращался в том числе Володин. В то же время адвокат Мельникова настаивает, что ее подзащитный не говорил об обращении Володина непосредственно в сам центр, деятельность которого стала объектом расследования.