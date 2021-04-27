Савеловский районный суд Москвы арестовал на 20 суток активиста Михаила Кригера

Его признали виновным в повторном нарушении установленного порядка проведения акции, рассказали в правозащитном проекта ОВД-Инфо. Кригера задержали накануне, 26 апреля. Перед этим ему весь день звонили полицейские по прошлому месту жительства. Сегодня же Мещанский районный суд города арестовал на 10 суток правозащитника Сергея Давидиса. Его обвинили в организации митинга без подачи уведомления из-за публикации в твиттере новости об акции в поддержку Алексея Навального. Давидис почти двое суток провел в отделе полиции.
2021-04-27T18:31:05+03:00
2021-04-27T18:31:05+03:00
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18:31, 27 апреля 2021
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Последние 12 месяцев для меня — это год врачей Огромное количество врачей вели отчаянную кампанию, добиваясь, чтобы я получил нормальное лечение. Их арестовывали и сажали у стен колонии, а они не сдавались. «Врач — благородная профессия» — штамп. Но я знаю, что для многих медиков это жизненный девиз…