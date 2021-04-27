Российские школы уходят на каникулы с 1 по 10 число, — объявил министр просвещения Сергей Кравцов

По его словам, в детских садах в дополнительные выходные будут организованы дежурные группы.

Президент Владимир Путин объявил выходные дни между майскими праздниками по предложению Роспотребнадзора. В президентском указе отмечается, что дни с 4 по 7 мая будут нерабочими с сохранением за работниками заработной платы.