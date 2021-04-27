ФАС оштрафовала Apple за нарушение антимонопольного законодательства более, чем на 900 млн рублей

Решение вынесено по жалобе лаборатории Касперского. Разработчики софта обвинили Apple в том, что компания представляет своим приложениям для операционной системы IOC статус наибольшего благоприятствования, ущемляя, тем самым, интересы других разработчиков. В частности, речь шла о программах родительского контроля. Как сообщает ТАСС, регулятор обязал Apple удалить из своих документов положения, препятствующие распространению приложений сторонних компаний и допустить их в магазин приложений — Apple store. В компании в ответ заявили, что уважают решения ФАС, однако не американском концерне с решением не согласились и намерены обжаловать штраф в соответствии с законом. В Apple уверяют, что приложение родительского контроля производства Лаборатории Касперского сейчас дорабатывается, чтобы удовлетворять требованиям компании, причем при содействии самого ответчика.

Кроме того, магазин уже распространяет 13 приложений Лаборатории, поэтому никакой дискриминации нет.

В заявлении Apple отмечается, что благодаря компании десятки тысяч разработчиков в России получили доступ к миллиарду потребителей из 155 стран мира.