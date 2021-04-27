Председатель петербургского Закса Макаров направил документы для участия в предварительном голосовании по выборам в ГД

Председатель петербургского законодательного собрания Вячеслав Макаров направил документы для участия в предварительном голосовании по выборам в государственную думу. Ранее губернатор Петербурга настойчиво предлагал главе городского парламента идти в федеральный орган, хотя эксперты считают такой шаг понижением.

Вячеслав Макаров подал документы на участие в предварительном голосовании в один из последних дней работы приёмных комиссий. Ранее глава заксобрания и руководитель городского отделения «Единой России» отказывался комментировать свои планы об участии в думских выборах, однако говорил, что готов выполнить любой приказ партии. Макаров выстроил работу городского парламента так, что к нему не было претензий ни с одной из сторон, уверен заместитель председателя заксобрания, депутат от Единой России Сергей Соловьёв.

Отмечу, что по мнению политологов и прессы, у председателя заксобрания затяжной конфликт с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Уход Макарова станет поражением законодательного органа перед исполнительной властью, считает депутат заксобрания от партии Справедливая россия — за правду Алексей Ковалёв.

Личность председателя не так важна, как свободные выборы парламента, поэтому с уходом Макарова в госдуму для петербурга мало что изменится, считает глава фракции КПРФ в заксобрании Ольга Ходунова

Ходунова уточнила, что это возможно только при условии честных и равных выборов. По мнению депутата закса от партии Яблоко Бориса Вишневского, пока это вряд ли возможно.

Отметим, что на днях Горизбирком переназначил глав избирательных комиссий на новый срок работы, в том числе и тех, которые из-за фальсификаций на прошлых выборах вызвали претензии у наблюдателей и членов ЦИК.

Вячеслав Макаров возглавляет городской парламент почти 10 лет. Еще 4 месяца назад он утверждал, что будет баллотироваться только в петербургское Заксобрание.