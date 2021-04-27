Полиция Петербурга назвала законным применение электрошокеров во время несанкционированной акции в защиту Навального

Полиция Петербурга назвала законным применение электрошокеров во время несанкционированной акции в защиту Алексея Навального, которая прошла на прошлой неделе. Также в ответе, который дали изданию «Подъем» в пресс-службе петербургского МВД, сообщили, что не получили жалоб на действия сотрудников. Полиция опережает события, считает юрист правозащитной организации «Комитет против пыток» Евгений Чиликов.

Ранее петербургский омбудсмен Александр Шишлов сообщил, что первые жалобы горожан на действия силовиков начали направлять в его адрес уже в день акции. По данным «ОВД-Инфо» в её ходе в Петербурге задержали более 800 человек.