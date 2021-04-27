Прокурор запросил от 7 до 16 лет колонии для полицейских, которые задерживали журналиста Ивана Голунова

Силовиков обвиняют в том, что они подбросили наркотики, подделали доказательства и превысили свои полномочия.

В ходе прений сторон в Мосгорсуде прокурор Татьяна Парщинцева запросила бывшим полицейским Игорю Ляховцу — 16 лет, а Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву и Максиму Уметбаеву — 12 лет, Денису Коновалову — 7 лет лишения свободы. Сторона обвинения настаивает на отбывании наказания в колонии общего режима. Кроме того, обвинитель попросила суд удовлетворить гражданский иск потерпевших в размере 5 миллионов рублей, а также лишить подсудимых права занимать должность на государственной службе.

Специального корреспондента интернет-издания «Медуза» (издание признано в России выполняющим функции иностранного агента) Ивана Голунова задержали в июне 2019 года в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него в рюкзаке нашли пять пакетов с наркотическими веществами, а при обыске дома — более 5 граммов кокаина и электронные весы. Журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили и не признавал себя виновным.

Прения сторон проходили в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы с грифом секретно.