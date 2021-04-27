Мосгорсуд удовлетворил ходатайство прокуратуры и ограничил работу ФБК и Фонда защиты прав граждан

Эти организации уже признаны властями иностранными агентами. О введенных ограничениях «Эху» рассказал руководитель правозащитного объединения «Команда 29» адвокат Иван Павлов.

По словам Павлова, запреты будут действовать все время, пока дело рассматривается в суде. Между тем, руководитель Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал «Эху» о юридических ошибках в документах суда.

Жданов добавил, что организация будет игнорировать решение Мосгорсуда. Ранее прокуратура приостановила деятельность штабов Навального в регионах. Она требует признать экстремистскими все структуры, связанные с Навальным.