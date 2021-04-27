Полиция пришла к журналистам, которые освещали акцию в поддержку Алексея Навального 21 апреля

Первым был корреспондент «Дождя» Алексей Коростелев, его доставили в ОВД, однако, после предъявления пресс-карты и редакционного задания, отпустили под обязательство о явке.

Коростелев рассказал в эфире РБК, что полицейские обращались с ним грубо, но все изменилось, когда они поняли, что задержали сотрудника СМИ.

Коростелев должен явиться в полицию 30 апреля.

Сегодня же полицейские пришли домой к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко. Он работал на акции 21 апреля. Сегодня вечером Овчаренко должен явиться в ОВД «Теплый стан» и предъявить пресс-карту и редакционное задание, — рассказал сам журналист.

Как следует из повестки, полицейские будут решать вопрос о составлении административного протокола.

В отдел полиции сегодня доставили и корреспондента «Комсомольской правды» Александра Рогозу. С него взяли объяснение, редакционное задание и отпустили, — сообщает издание «Медиазона». Сотрудник полиции приходил и к Кристине Сафоновой – корреспонденту издания «Медуза», которое российские власти считают СМИ-иностранным агентом. По последней информации, участковый уже ушел. Он не смог объяснить причины своего визита.

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко расценивает последние события как давление на журналистов. Он выступил в прямом эфире с официальным заявлением.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что полиция должна обращаться напрямую к главным редакторам, а не к журналистам.

Член комиссии по СМИ Общественной палаты России Павел Пожигайло уверен, что полицейские действуют согласно закону, и остальные граждане должны поступать так же. Такое мнение Павел Пожигайло высказал «Эху».

Павел Пожигайло подчеркнул, что не поддерживает протесты и митинги, хотя многое из происходящего в стране его не устраивает.