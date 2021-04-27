Министерство просвещения России заменит в колледжах учебники истории, где мало внимания уделено Сталинградской битве

В ведомстве рассчитывают завершить замену к 1 сентября. Ранее президент Владимир Путин раскритиковал один из учебников, в котором, по его словам, практически не отмечена роль Сталинградской битвы. Сегодня в министерстве просвещения сказали, что обнаружили такой учебник, который предназначается для колледжей.
2021-04-27T16:32:24+03:00
2021-04-27T16:32:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 27 апреля 2021
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