Министерство просвещения России заменит в колледжах учебники истории, где мало внимания уделено Сталинградской битве

В ведомстве рассчитывают завершить замену к 1 сентября. Ранее президент Владимир Путин раскритиковал один из учебников, в котором, по его словам, практически не отмечена роль Сталинградской битвы. Сегодня в министерстве просвещения сказали, что обнаружили такой учебник, который предназначается для колледжей.