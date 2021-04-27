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16:30, 27 апреля 2021

Московские полицейские пришли уже к четвертому журналисту, который освещал акцию в поддержку Алексея Навального

Они пытаются попасть в квартиру корреспондента интернет-издания «Медуза» Кристины Сафоновой, но при этом отказываются сообщать причину, говорят в организации «Правозащита Открытки». К Сафоновой уже выехал адвокат.

Ранее стало известно, что полицейские увезли в отдел увезли из дома в отдел полиции журналиста «Комсомольской правды» Александра Рогозу, который работал на акции 21 апреля.

Чуть ранее сотрудники МВД вызвали корреспондента «Эха Москвы» Олега Овчаренко по подозрению в том что он участвовал в несогласованной акции. В редакции напомнили, что журналист освещал митинг, у него было редакционное задание.

Кроме того, утром задерживали корреспондента телеканала «Дождь» Алексея Коростелева, который также был на акции по заданию своей редакции.


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