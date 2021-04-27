Из-за акции протеста 21 апреля полиция пришла к журналистам «КП», «Эха Москвы» и «Дождя»

Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза работал на акции так же, как и журналист «Дождя» Алексей Коростелев и журналист «Эха Москвы» Олег Овчаренко. По данным издания «Медиазона», Рогозу увезли в отдел полиции, взяли объяснения, редакционное задание и отпустили.

Журналиста «Дождя» Алексея Коростелева также отпустили под обязательство о явке. Коростелев рассказал в эфире РБК, что полицейские обращались с ним грубо, но все изменилось, когда они поняли, что задержали сотрудника СМИ.

Корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко сегодня вечером предстоит явиться в полицию, его будет сопровождать адвокат. Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Овчаренко работал на акции, он выполнял редакционное задание.