Организаторы экспериментального концерта в Барселоне утверждают, что никто не заразился коронавирусом

Организаторы экспериментального рок-концерта в условиях пандемии в Барселоне утверждают, что никто из присутствующих не заразился коронавирусом. Люди не соблюдали социальную дистанцию, но были в защитных масках.

На концерт пришли около 5 тысяч человек. Всем им было разрешено танцевать и свободно перемещаться по залу. Единственное условие – на лице должна быть надета маска, закрывающая рот и нос. В начале эксперимента у всех участников взяли ПЦР-тесты.

Спустя две недели после мероприятия тестирование повторили. Врач лаборатории, где проверяли результаты сообщил, что ни у одного из людей нет никаких признаков коронавируса. Организаторы таким образом хотели показать, что даже в условиях пандемии можно проводить массовые мероприятия, если соблюдать элементарные меры безопасности.

В декабре прошлого года эта же команда организовывала концерт на 500 человек. Тогда тоже не было выявлено ни одного случая инфицирования.

В Испании до сих пор действуют жёсткие ограничения, связанные с пандемией. Однако власти намерены их смягчить. В частности, после 9 мая, как рассказал премьер-министр страны, будет отменен комендантский час и запреты на поездки.

Возможность проведения подобных экспериментов, как пишет газета «The Brussels Times», сейчас рассматривает и Бельгия.