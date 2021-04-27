Мосгорсуд ограничил в правах признанные российскими властями иностранными агентами ФБК и ФЗПГ Алексея Навального.

Ограничения наложены в рамках дела о признании этих организаций экстремистскими, решение по которому еще не вынесено, однако с проблемами они столкнутся уже сейчас. О каких именно рестрикциях идет речь неизвестно. Дело слушается в закрытом режиме и информация не подлежит публикации, однако ранее сторона защиты говорила о том, что Прокуратура просила запретить размещать материалы в сети, взаимодействовать со СМИ, организовывать массовые мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться банками.

Эксперты, на которые ссылается РИА полагают, что это фактически парализует деятельность фондов. Под запретом в частности оказывается их символика, а руководителям и участникам, равно как и жертвователям за причастность корганизациям грозит уголовная ответственность.

В настоящее время в списках запрещенных организаций, который ведет Минюст, значится около 80 общественных и религиозных объединений.