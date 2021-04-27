Гособвинение запросило от 7 до 16 лет колонии для экс-полицейских по «делу Голунова»

Об этом сообщает Интерфакс.

Игорю Ляховцу запросили 16 лет лишения свободы, Максиму Уметбаеву, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву — 12 лет, Денису Коновалову — 7 лет лишения свободы.

Кроме того, прокурор попросил удовлетворить иск самого потерпевшего на 5 млн рублей. Сотрудники полиции два года назад задержали корреспондента интернет-издания «Медуза» в центре Москвы, ему сказали, что подозревают в причастности к наркоторговле. Позже дело в отношении журналиста было прекращено.

Ранее российские власти признали «Медузу» иностранным агентом.