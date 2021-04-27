Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале программы реновации в регионе

По данным властей, около четверти жилого фонда Подмосковья – дома с высокой степенью износа. Новую жилплощадь, согласно планам администрации, должны будут получить порядка миллиона человек. «В ветхих домах жить в XXI непозволительно», — сказал Воробьев, которого цитирует ТАСС. По словам Воробьева, реализация программы начнется в 2023 году.
2021-04-27T16:33:00+03:00
2021-04-27T16:33:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 27 апреля 2021
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