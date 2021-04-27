Полицейские пришли домой к журналистку Комсомольской правды Александру Рогозу

Он работал на акции протеста 21 апреля. По словам его коллеги Александра Коца, журналиста увезли в отдел полиции, взяли объяснения, редакционное задание и отпустили.

Ранее полицейские пришли домой к журналисту «Дождя» Алексею Коростелеву и к корреспонденту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко, которые работали на акции 21 апреля.

