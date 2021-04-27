Движение транспорта в центре Москвы сегодня будет ограничено

Репетиция парада потребует от горожан скорректировать свои планы. Движение транспорта в центре Москвы будет ограничено.

Кроме того, ряд улиц будет перекрыт. С 21 часа сегодняшнего дня нельзя будет проехать по части Тверской и 1-ой Тверской-Ямской улиц. Изменения в расписании прежде всего отразятся на наземном транспорте. Как сообщает официальный портал правительства Москвы это коснется маршрутов, которые действуют в районе Тверской и Ходынского поля, где и будет концентрироваться военная техника. Впрочем, как пишет Российская Газета, водителей-участников парада ожидает пешая тренировка и знакомство с особенностями маршрута. Горожанам же придется учесть, что станции метро, прилегающие к Красной Площади, а именно «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная» и «Боровицкая» будудут работать только на вход и пересадку, а Библиотека имени Ленина – только на пересадку.

В преддверии праздника ограничения будут вводится 29 апреля, 4 и 7 мая, а также собственно в День Победы, 9 мая.