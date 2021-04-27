Министр просвещения пообещал заменить в колледжах учебники истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы

Министр просвещения Сергей Кравцов пообещал со следующего учебного года заменить в колледжах учебники истории, где слабо отражены события Сталинградской битвы. Выступая с посланием Федеральному собранию 21 апреля, президент России Владимир Путин сказал, что с удивлением узнал о том, что в некоторых школьных учебниках отсутствуют сведения о ключевых событиях Великой Отечественной войны. Путин поинтересовался, кто пишет и пропускает такие учебные пособия. Министерство просвещения выяснило, что речь идет об учебнике 2013 года, который до сих пор используется в российских колледжах. Как подчеркнули в ведомстве, ошибок и искажений в изданиях, по которым ведется преподавание в школах, не обнаружено.