Председатель петербургского заксобрания подал документы на участие в партийном голосовании по выборам в Госдуму

Председатель петербургского заксобрания Вячеслав Макаров подал документы на участие в партийном голосовании по выборам в Госдуму. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов говорил, что хотел бы видеть его не в городском, а в федеральном парламенте.

Спикер законодательного собрания Петербурга и глава городского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров сделал шаг к участию в выборах в государственную думу после нескольких недель, в течение которых он отказывался комментировать это выдвижение. Тем временем о росте председателя закса по карьерной лестнице несколько раз говорил губернатор Петербурга Александр Беглов, с которым, по мнению политологов и прессы, у Макарова затяжной конфликт. Месяц назад глава города сказал, что Петербургу в федеральном парламенте не хватает тяжеловеса, который помогал бы реализовать крупные проекты, и уточнил, что видит в этом качестве Макарова. А накануне в эфире «радио России», когда Беглов сказал, что рассчитывает сформировать в Госдуме депутатскую группу, которая будет отстаивать интересы Петербурга и Ленинградской области, глава региона Александр Дрозденко добавил, что её мог бы возглавить Макаров. Отмечу, что эксперты считают работу в Госдуме для руководителя заксобрания понижением. По их мнению первый человек в парламенте второго города страны имеет больший вес, чем один из 450 депутатов федерального органа.

Вячеслав Макаров впервые стал депутатом заксобрания Петербурга почти 20 лет назад. Городской парламент он возглавляет уже десять лет.