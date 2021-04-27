Смертность в России за прошлый год выросла почти на 18 процентов

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения.

Согласно информации ведомства число смертей на 1000 человек превысило 14, тогда как в позапрошлом году этот показатель составлял 12 смертей. В отчете министерства здравоохранения указано, что общее число скончавшихся увеличилось на 323 тысячи человек. Продолжительность жизни, напротив, снизилась и в целом наблюдаются негативные демографические тенденции. Избыточную смертность связывают с пандемией коронавируса, которая стала серьезным испытанием для системы здравоохранения. Однако в статистических данных министерства здравоохранения значится, что общая заболеваемость жителей России в прошлом году уменьшилась на 5%. В первую очередь это касается заболеваний, связанных с системами кровообращения. При этом выросло количество болезней органов дыхания.

Министерство здравоохранения ожидает, что продолжительность жизни вырастет до 78 лет к 2030 году.