Сегодня в Москве пройдет ночная репетиция парада

Департамент транспорта предупреждает о перекрытии нескольких центральных улиц. Движение будет ограничено с 21 часа. Шесть станций метро в центре будут закрыты для выхода пассажиров.

В этом году парад 9 мая пройдет в обычном формате. Еще одна ночная репетиция планируется на 4 мая, а утром 7 будет генеральная.