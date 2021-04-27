В Тбилиси после продолжительной болезни скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе

Ему было 85 лет. Последние два месяца Кавсадзе лечился от последствий коронавируса, — сообщает телеканал «Рустави-2». Кахи Кавсадзе окончил театральный институт в 1959 году. Практически в это же время он дебютировал в кино, где сыграл более 80 ролей. Его самые известные актерские работы – Черный Абдулла в «Белом солнце пустыни», роли в фильмах «Покаяние», «Древо желаний» и другие.