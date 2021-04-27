Полиция решила пока не составлять протокол об административном нарушении в отношении писателя Дмитрия Быкова

Полицейские решили пока не составлять протокол об административном нарушении в отношении писателя Дмитрия Быкова из-за участия в акции 21 апреля в центре Москвы, — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гаджи Алиева. По словам защитника, Быков должен снова прийти в отдел полиции 30 апреля.
2021-04-27T14:35:43+03:00
2021-04-27T14:35:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:35, 27 апреля 2021
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