Полиция решила пока не составлять протокол об административном нарушении в отношении писателя Дмитрия Быкова

Полицейские решили пока не составлять протокол об административном нарушении в отношении писателя Дмитрия Быкова из-за участия в акции 21 апреля в центре Москвы, — сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гаджи Алиева. По словам защитника, Быков должен снова прийти в отдел полиции 30 апреля.