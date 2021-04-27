Сторона защиты ФБК не получала уведомлений о решении Мосгорсуда о запрете ряда действий в рамках иска прокуратуры

Адвокат Иван Павлов сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что не получал уведомления от Мосгорсуда о решении запретить ФБК* и Фонду защиты прав граждан* ряда действий в рамках иска прокуратуры о запрете его деятельности.

«Мне пока никакого официального уведомления не пришло. Они видимо информируют журналистов быстрее, чем стороны дела. что никак не красит судебную инстанцию, потому что об этом сначала должна узнавать сторона для того, чтобы мы могли воспользоваться предоставленными нам правами. Например, обжаловать скорее это все. А они бегут к журналистам. Не думаю, что такой пиар ход красит как-то пресс-службу Мосгорсуда. Суд должен заниматься совершенно другими вещами», — сказал он.

Как стало известно, в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что во вторник суд по ходатайству прокуратуры применил к ФБК и Фонду защиты прав граждан (ФБК* и ФЗПГ — включены в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных

агентов) Алексея Навального обеспечительные меры по иску ведомства о запрете деятельности организаций.