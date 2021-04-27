Китайская пресса и социальные сети удаляют сообщения о присуждении «Оскара» режиссеру Хлое Чжао

Это связано с тем, что ранее она подвергла критике политику правящей партии.

Родившаяся в Китае и позже переехавшая в США Хлоя Чжао стала первой в истории китаянкой, завоевавшей Оскара в номинации Лучший режиссер, сообщает газета Уолл-стрит джорнал. — Однако Отдел пропаганды ЦК китайской компартии накануне выпустил распоряжение, адресованное всем государственным изданиям, а также поисковым сайтам и социальным сетям с тем, чтобы они исключили любые упоминания о победителе на церемонии американской киноакадемии. Отныне, пишет газета, в крупнейших национальных поисковиках Байду и Соугоу можно будет найти ссылки только на предыдущие новости о режиссере или на свеже удаленные материалы о 93-й церемонии вручения кинематографических наград. Сообщения десятков миллионов пользователей соцсетей, давно контролируемых властями, также удаляются. Новость о триумфе Хлои Чжао опубликована лишь англоязычной Global Times, и то в критическом ключе: издание призывает ее «стать более зрелой» и “ избегать трений”. Уолл-стрит джорнал отмечает, что режиссеру припомнили высказывание 8-летней давности, когда в одном из интервью, характеризуя действия китайских властей и СМИ, она заметила, что “ в Китае повсюду ложь”.

Фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» стал триумфатором прошедшего «Оскара». Он забрал награды в номинациях «лучший фильм», «лучший режиссер» и «лучшая актриса».