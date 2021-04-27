Продажи путевок в детские лагеря остановились после анонсированной президентом программы кэшбека

Продажи путевок в детские лагеря, по данным газеты «Коммерсантъ», остановились после анонсированной президентом программы кэшбека. Президент объявил о возврате 50% стоимости за отдых, после чего родители, уже оплатившие путевки, решили их перебронировать.

В Кремле, в свою очередь, заметили, что решение о возврате денег не распространяется на уже приобретенные детские путевки.