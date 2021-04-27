Смертность в России, по данным Минздрава, в прошлом году выросла почти на 18%

Агентство ТАСС, ссылаясь на отчет ведомства, сообщает, что число умерших выросло на 320 тысяч человек. Эти данные совпадают с предварительными результатами Росстата, которые были опубликованы в феврале. Тогда вице-премьер Татьяна Голикова связала рост с избыточной смертностью, которая включает в себя смертность от коронавируса. Газета The New York Times писала, что Россия по этому показателю во время пандемии коронавируса опередила страны Европы и Соединенные Штаты.