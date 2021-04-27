Бразилия не разрешила ввоз в страну российской вакцины от коронавируса «Спутник»

Национальный регулятор объяснил это опасениями экспертов из-за состава препарата.

На совещании, которое продолжалось более четырех часов, обсуждались, в том числе, итоги поездки бразильских специалистов в Россию на предприятия, изготавливающие «Спутник». Согласно данным доклада, эксперты обратили внимание, что в состав российской вакцины входит аденовирус, который должен формировать иммунный ответ – в регуляторе считают, что он способен размножаться. Кроме того, в Бразилии указали на то, что препарат не одобрен американским и европейским регуляторами.

Пожаловались эксперты и на то, что им не удалось посетить лаборатории Центра имени Гамалеи – разработчика «Спутника». К слову, в официальном твиттер-аккаунте создателей препарата решение бразильского регулятора уже назвали политическим и обвинили США в давлении на южноамериканскую республику.

В Кремле, в свою очередь, выразили готовность предоставить все необходимые Бразилии данные касательно вакцины. При этом там уверены, что сведений об эффективности и надежности «Спутника» уже достаточно.

Между тем еще в марте Минздрав Бразилии подписал контракт с Российским фондом прямых инвестиций на поставку 10 млн доз вакцины «Спутник». Первые партии должны были прийти страну уже в этом месяце.