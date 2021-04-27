Полиция пришла сегодня к журналистам телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы» из-за акции 21 апреля

В частности, они требовали редакционные задания и пресс-карты.

Со звонка в дверь участкового утро началось у корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева. Его забрали в отдел полиции «Левобережный», где предъявили обвинения в том, что он участвовал в акции в поддержку политика Алексея Навального. Силовики показали ему два видео: на одном из них был неизвестный молодой человек, на втором же действительно был Коростелев. При этом на журналисте был надет специальный желтый жилет сотрудника СМИ, также в руках он держал микрофон с символикой телеканала. В отделении от корреспондента потребовали написать объяснительную и предъявить редакционное задание на день акции. В результате журналиста отпустили без составления протокола, но с обязательном 30 апреля явиться в это же отделение полиции.

К журналисту «Эха» Олегу Овчаренко, который рассказывал о протестах в эфире радиостанции, также утром нагрянули силовики. Дверь полицейским открыли родственники корреспондента. Участковый сообщил, что Овчаренко вменяется административное правонарушение за участие в акции. Позднее журналисту сообщили, что он также обязан предоставить редакционное задание, подтверждающее, что во время митингов он не был их участником и пресс-карту. Явиться на допрос Олег Овчаренко должен сегодня вечером.

Акции в поддержку политика Алексея Навального прошли по всей России. Самыми многочисленными они стали в Москве и Санкт-Петербурге. При этом в столице, по данным проекта ОВД-Инфо, было задержано всего около 70 человек. Однако спустя почти неделю силовики стали приходить к участникам акций домой и забирать их в отделения.

В Союзе журналистов России пообещали пристально следить за ситуацией с задержаниями коллег после акции. Председатель Союза Владимир Соловьев заметил, что раньше полицейские так не действовали.

Соловьев добавил, что юридическую помощь коллегам может оказать Центр защиты прав журналистов.

В Кремле, комментируя ситуацию, обратили внимание на возможное присутствие на акциях лжесотрудников прессы. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметивший при этом, что не знает наверняка о мотивах, которыми руководствуются силовики.

Песков напомнил, что по закону о СМИ журналисты имеют право освещать все события.

