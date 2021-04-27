Сингапур возглавил рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией

В рейтинге, который составляет агентство Bloomberg, 53 страны, Россия на 22-ом месте. Bloomberg анализирует ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения. Рейтинг обновляется ежемесячно.