Сингапур возглавил рейтинг стран, которые лучше всего справляются с пандемией

В рейтинге, который составляет агентство Bloomberg, 53 страны, Россия на 22-ом месте. Bloomberg анализирует ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения. Рейтинг обновляется ежемесячно.
2021-04-27T13:37:24+03:00
2021-04-27T13:37:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:37, 27 апреля 2021
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